Русский след (сериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

2012, Сивуч. Забытая легенда Балтики
ТВ-шоу, Исторический18+

О сериале

Не только за рубежом, но, прежде всего, в России немало мест, которые когда-то были в центре исторических событий, а сейчас забыты, заброшены, недоступны или труднодостижимы. Прошлое неохотно открывает свои тайны по самым разным причинам - задача программы «Русский след» добраться до той территории, где происходили интересующие нас события, и попытаться разгадать очередной ребус. Ведущий проекта Алексей Никулин пытается отыскать свидетелей, свидетельства и артефакты, чтобы приблизиться к разгадке.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, ТВ-шоу, Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг