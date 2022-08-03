WinkСериалыРусский след1-й сезонКущёвка. Всадники Победы
Русский след (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
8.52012, Кущёвка. Всадники Победы
ТВ-шоу, Документальный18+
О сериале
Не только за рубежом, но, прежде всего, в России немало мест, которые когда-то были в центре исторических событий, а сейчас забыты, заброшены, недоступны или труднодостижимы. Прошлое неохотно открывает свои тайны по самым разным причинам - задача программы «Русский след» добраться до той территории, где происходили интересующие нас события, и попытаться разгадать очередной ребус. Ведущий проекта Алексей Никулин пытается отыскать свидетелей, свидетельства и артефакты, чтобы приблизиться к разгадке.