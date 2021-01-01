WinkСериалыРусский ниндзя1-й сезон8-я серия
8.62021, Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 8
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Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.
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