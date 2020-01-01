10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На этом видеоуроке Русская церковь в XVII в. Раскол подробно изложены причины, повлекшие ослабление влияния церкви в России в начале XVII века. Раскрываются предпосылки и суть церковной реформы. Рассматривается влияние царя Алексея Михайловича Романова на реформирование церкви. Раскрываются пр�ичины, приведшие к расколу после проведения реформы как среди верующих, так и среди церковнослужителей.



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