8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

2020, Русская повседневность 2-ой половины XIX века. Город
О сериале

На этом уроке мы узнаем о русской повседневной жизни городского населения во второй половине XIX века. Узнаем о начинающемся процессе урбанизации России, о развитии городского коммунального хозяйства, связи и городского транспорта. Кроме того, поговорим о быте и распорядке жизни разных слоев городского населения, об их досуге.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

