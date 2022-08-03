WinkДетямРусская литература XX века6-й сезонБлок. «Вися над городом всемирным...»
Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн
2018, Блок. «Вися над городом всемирным...»
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века