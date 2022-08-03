Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века

