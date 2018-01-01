WinkДетямРусская литература XX века6-й сезонМаканин. «Кавказский пленный»
Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн
2018, Маканин. «Кавказский пленный»
Документальный12+
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О сериале
Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века
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