Маканин. «Кавказский пленный»
Wink
Детям
Русская литература XX века
6-й сезон
Маканин. «Кавказский пленный»

Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

2018, Маканин. «Кавказский пленный»
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
9 мин / 00:09

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