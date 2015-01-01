WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонВасилий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. Исследование возможностей языка для выражения сложных чувств
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2015, Василий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. Исследование возможностей языка для выражения сложных чувств
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
Сериал Василий Жуковский 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.