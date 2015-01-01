Василий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. Исследование возможностей языка для выражения сложных чувств
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Василий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. Исследование возможностей языка для выражения сложных чувств

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, Василий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. Исследование возможностей языка для выражения сложных чувств
Документальный12+

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О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Сериал Василий Жуковский 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
17 мин / 00:17

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