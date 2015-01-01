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Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2015, Николай Лесков. Народный умелец, страдалец и патриот Левша ничем не восхищается, а его автор объясняет, почему мы проиграли в Крымской войне
Документальный12+
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О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
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