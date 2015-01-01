Николай Лесков. Народный умелец, страдалец и патриот Левша ничем не восхищается, а его автор объясняет, почему мы проиграли в Крымской войне
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Николай Лесков. Народный умелец, страдалец и патриот Левша ничем не восхищается, а его автор объясняет, почему мы проиграли в Крымской войне

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, Николай Лесков. Народный умелец, страдалец и патриот Левша ничем не восхищается, а его автор объясняет, почему мы проиграли в Крымской войне
Документальный12+

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О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Сериал Николай Лесков 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
12 мин / 00:12

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