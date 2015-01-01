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Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
2015, Николай Карамзин. Бедные Лиза, Татьяна, Дуня и не только. Как сентиментальная повесть о погубленной крестьянке повлияла на Пушкина и Блока
Документальные12+
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Сюжет
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
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