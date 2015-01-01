Николай Карамзин. Бедные Лиза, Татьяна, Дуня и не только. Как сентиментальная повесть о погубленной крестьянке повлияла на Пушкина и Блока
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Николай Карамзин. Бедные Лиза, Татьяна, Дуня и не только. Как сентиментальная повесть о погубленной крестьянке повлияла на Пушкина и Блока

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

2015, Николай Карамзин. Бедные Лиза, Татьяна, Дуня и не только. Как сентиментальная повесть о погубленной крестьянке повлияла на Пушкина и Блока
Документальные12+

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Сюжет

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

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