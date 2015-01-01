Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки 1880-х: хищники и жертвы. Какую общечеловеческую мораль Премудрый пискарь и Самоотверженный заяц помогают понять в антивегетарианские времена
Документальный

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
11 мин / 00:11

