WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонМихаил Лермонтов. «Смерть поэта» – почему пропитанное условностями, цитатами и несправедливыми обвинениями стихотворение звучит так злободневно
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, Михаил Лермонтов. «Смерть поэта» – почему пропитанное условностями, цитатами и несправедливыми обвинениями стихотворение звучит так злободневно
Документальный18+
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О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы