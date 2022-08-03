Михаил Лермонтов. «Смерть поэта» – почему пропитанное условностями, цитатами и несправедливыми обвинениями стихотворение звучит так злободневно
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Михаил Лермонтов. «Смерть поэта» – почему пропитанное условностями, цитатами и несправедливыми обвинениями стихотворение звучит так злободневно

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Михаил Лермонтов. «Смерть поэта» – почему пропитанное условностями, цитатами и несправедливыми обвинениями стихотворение звучит так злободневно
Документальный18+

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О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

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