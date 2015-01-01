WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонМихаил Лермонтов. Почему с людьми плохо, а с природой — хорошо и как увидеть то, что никто не видит
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Михаил Лермонтов. Почему с людьми плохо, а с природой — хорошо и как увидеть то, что никто не видит
Документальный12+
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О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
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