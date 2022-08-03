WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонЛев Толстой. Человек на войне в «Севастопольских рассказах». Как показать войну в крови и страданиях, да так, чтобы никто не отворачивался
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2015, Лев Толстой. Человек на войне в «Севастопольских рассказах». Как показать войну в крови и страданиях, да так, чтобы никто не отворачивался
Документальный18+
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О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы