Лев Толстой. Человек на войне в «Севастопольских рассказах». Как показать войну в крови и страданиях, да так, чтобы никто не отворачивался
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Лев Толстой. Человек на войне в «Севастопольских рассказах». Как показать войну в крови и страданиях, да так, чтобы никто не отворачивался

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

2015, Лев Толстой. Человек на войне в «Севастопольских рассказах». Как показать войну в крови и страданиях, да так, чтобы никто не отворачивался
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

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