Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

2015, Иван Тургенев. «Отцы и дети»: вечная борьба и преемственность. Почему кошка не обижает цыпленка, а Базаров и Павел Петрович Кирсанов постоянно спорят
Эта серия пока недоступна

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

