Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

Иван Тургенев. «Отцы и дети»: аристократ и лекаришка. Почему Тургенев не любит базаровщину и любит Базарова
Иван Тургенев. «Отцы и дети»: аристократ и лекаришка. Почему Тургенев не любит базаровщину и любит Базарова

2015, Иван Тургенев. «Отцы и дети»: аристократ и лекаришка. Почему Тургенев не любит базаровщину и любит Базарова
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

