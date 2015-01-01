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Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2015, Гавриил Державин. Какой нерукотворный памятник воздвиг себе Державин и отчего вдруг запел лебедь
Документальные12+
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Сюжет
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
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