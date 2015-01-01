Гавриил Державин. Какой нерукотворный памятник воздвиг себе Державин и отчего вдруг запел лебедь
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Гавриил Державин. Какой нерукотворный памятник воздвиг себе Державин и отчего вдруг запел лебедь

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2015, Гавриил Державин. Какой нерукотворный памятник воздвиг себе Державин и отчего вдруг запел лебедь
Документальные12+

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Сюжет

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

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