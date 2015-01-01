Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонФедор Тютчев. Любовь как слияние, поединок и разрушение. Почему поэт строил свою жизнь как роман и не страдал от неразделенной любви
2015, Федор Тютчев. Любовь как слияние, поединок и разрушение. Почему поэт строил свою жизнь как роман и не страдал от неразделенной любви
Документальный12+
О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
