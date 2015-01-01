Федор Тютчев. Любовь как слияние, поединок и разрушение. Почему поэт строил свою жизнь как роман и не страдал от неразделенной любви
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Федор Тютчев. Любовь как слияние, поединок и разрушение. Почему поэт строил свою жизнь как роман и не страдал от неразделенной любви

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2015, Федор Тютчев. Любовь как слияние, поединок и разрушение. Почему поэт строил свою жизнь как роман и не страдал от неразделенной любви
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Сериал Федор Тютчев 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг