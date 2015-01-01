WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонФедор Достоевский. Зачем Раскольников убивает Лизавету. Как герой «Преступления и наказания» проходит путь от своей теории к полному неприятию убийства
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн
2015, Федор Достоевский. Зачем Раскольников убивает Лизавету. Как герой «Преступления и наказания» проходит путь от своей теории к полному неприятию убийства
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы