Федор Достоевский. Зачем Раскольников убивает Лизавету. Как герой «Преступления и наказания» проходит путь от своей теории к полному неприятию убийства
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Федор Достоевский. Зачем Раскольников убивает Лизавету. Как герой «Преступления и наказания» проходит путь от своей теории к полному неприятию убийства

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

2015, Федор Достоевский. Зачем Раскольников убивает Лизавету. Как герой «Преступления и наказания» проходит путь от своей теории к полному неприятию убийства
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг