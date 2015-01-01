Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Федор Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании». Как писатель-философ доказывает, что цель не оправдывает средства
Федор Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании». Как писатель-философ доказывает, что цель не оправдывает средства

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

