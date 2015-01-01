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Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2015, Антон Чехов. Почему крыжовник в «Хамелеоне» значит одно, крыжовник в «Крыжовнике» — другое, а мезонин в «Доме с мезонином» не значит ничего
Документальные12+
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Сюжет
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
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