Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Александр Пушкин. Как читать «Евгения Онегина». Почему в романе нарушены дуэльные правила, что это меняет и какая книга поможет это понять
2015, Александр Пушкин. Как читать «Евгения Онегина». Почему в романе нарушены дуэльные правила, что это меняет и какая книга поможет это понять
Документальный12+

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Россия
Документальный
14 мин / 00:14

