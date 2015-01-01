WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонАлександр Пушкин. «Была пора: наш праздник молодой…»: прощальное стихотворение. Как поэт балансирует между дружеской пирушкой лицеистов и всей вселенной
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн
2015, Александр Пушкин. «Была пора: наш праздник молодой…»: прощальное стихотворение. Как поэт балансирует между дружеской пирушкой лицеистов и всей вселенной
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы