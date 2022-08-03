Александр Грибоедов. «Горе от ума» в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Что сближает Ивана Бездомного с Александром Чацким
Wink
Детям
Русская классика: Начало
1-й сезон
Александр Грибоедов. «Горе от ума» в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Что сближает Ивана Бездомного с Александром Чацким

Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

2015, Александр Грибоедов. «Горе от ума» в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Что сближает Ивана Бездомного с Александром Чацким
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

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