WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонАлександр Грибоедов. «Горе от ума» в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Что сближает Ивана Бездомного с Александром Чацким
Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн
2015, Александр Грибоедов. «Горе от ума» в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Что сближает Ивана Бездомного с Александром Чацким
Документальный18+
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О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы