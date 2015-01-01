Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

WinkДетямРусская классика: Начало1-й сезонАлександр Грибоедов. «Горе от ума» как улика. Почему Чацкий может быть участником тайного общества, а Грибоедов — вряд ли
2015, Александр Грибоедов. «Горе от ума» как улика. Почему Чацкий может быть участником тайного общества, а Грибоедов — вряд ли
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы
