11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Представляем вашему вниманию видеоурок на тему Русская классическая философия. Мы познакомимся с существующими двумя диаметральными взглядами на то, когда именно возникла русская классическая философия. Рассмотрим более подробно каждый из них, узнаем, чем они характеризуются, кто из философов их придерживался.



