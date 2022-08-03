11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Русская классическая философия
Представляем вашему вниманию видеоурок на тему Русская классическая философия. Мы познакомимся с существующими двумя диаметральными взглядами на то, когда именно возникла русская классическая философия. Рассмотрим более подробно каждый из них, узнаем, чем они характеризуются, кто из философов их придерживался.

