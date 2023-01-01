Русалочка (сериал, 1992) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!





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