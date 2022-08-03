Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!



