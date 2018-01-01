Wink
Сериалы
Русалочка
1-й сезон
11-я серия

Русалочка (сериал, 1992) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

1992, The Little Mermaid
6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!

Сериал Русалочка 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русалочка»