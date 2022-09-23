Русалки острова Мако (сериал, 2013) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сериал возвращает нас в уже знакомый лунный бассейн. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки теперь должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из сообщества русалок.



