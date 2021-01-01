ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн
2021, РумТур - Перепланировка квартиры с нуля: яркие стены и стрит-арт
Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.
