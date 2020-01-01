Руммейт. Сезон 1. Серия 2
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2020, Руммейт. Сезон 1. Серия 2
Комедии18+

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Руммейт (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Бизнес-коуч Артем из Владивостока, амбициозная блогерша из Казани Наиля, фитнес-тренер Мага и интеллигентная девушка Варя снимают квартиру в легендарной высотке на Котельнической набережной. Совершенно случайно они становятся обладателями крупной суммы денег, которая сваливается на них практически с неба. К чему это приведет, ведь в Москве ничего не дается просто так?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Руммейт»

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