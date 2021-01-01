ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.



Сериал Рум тур — Квартира на патриарших: лепнина, искусство и московский модерн 1 сезон 72 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.