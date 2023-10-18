Руководство для подростка. Сезон 1. Серия 4
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Руководство для подростка
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Руководство для подростка (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.92021, Teenage Textbook
Комедия, Драма18+

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О сериале

У 17-летней Муи есть цель – стать инженером, съездить на стажировку в Женеву, а потом получить высокооплачиваемую работу в крупной компании. Говорят, надо следовать инструкциям, и всё будет хорошо. Верно? Конечно, нет!
Подросткам вообще гораздо сложнее прощупывать границы мира, особенно когда правила взрослой жизни обрушиваются на ребёнка слишком рано. Тренды социальных сетей, влюблённость в самых популярных парней политеха, трудности в общении с родителями, неуверенность в себе.
Как со всем этим справиться, не забыв про свою мечту? А что, если эта мечта окажется не такой важной?

Страна
Сингапур
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

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