Руферы (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь руферов – это череда покорений самых высоких зданий в мире без всякой страховки. Все что им нужно – небоскреб, стальные нервы и набор маленьких камер, которые они крепят на свое тело. Их задача – провести экскурсию для зрителя «Че» по крышам высоток так, чтобы он замирал от ужаса и немел от восторга, ощущая себя вместе с руферами на сумасшедшей высоте!



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