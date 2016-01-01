Руферы. Сезон 1. Серия 18
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Руферы (сериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

8.22016, Руферы. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу16+

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О сериале

Жизнь руферов – это череда покорений самых высоких зданий в мире без всякой страховки. Все что им нужно – небоскреб, стальные нервы и набор маленьких камер, которые они крепят на свое тело. Их задача – провести экскурсию для зрителя «Че» по крышам высоток так, чтобы он замирал от ужаса и немел от восторга, ощущая себя вместе с руферами на сумасшедшей высоте!

Сериал Руферы 1 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

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