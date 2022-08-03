10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн

Сегодня мы начинаем изучать романы И.С. Тургенева, написанные им с середины 50-х до начала 60-х гг., а именно: Рудин (1855), Дворянское гнездо (18561858), Накануне (1859), Отцы и дети (18601861). Начнем с романа Рудин.



