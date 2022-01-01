Рубеж: Внутренняя осада. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Рубеж: Внутренняя осада
2-й сезон
2-я серия
7.42022, Avrodh: The Siege Within
Боевик, Военный18+

Эта серия пока недоступна

Рубеж: Внутренняя осада (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Реальная история о подготовке и проведении индийскими вооруженными силами точечного удара по ракетным стартовым площадкам, расположенным вдоль Линии контроля между Пакистаном и Индией. Пакистанские террористы нападают на индийскую военную базу в городе Ури, в результате погибают 17 солдат. В ответ на это Индия начинает готовить операцию, которая должна ударить по ключевым военным объектам Пакистана. Это требует тщательно выверенных действий – раньше страна никогда не решалась на подобные атаки. Как проходила эта операция, расскажет сериал «Рубеж: Внутренняя осада», доступный онлайн на Wink.

Сериал Рубеж: Внутренняя осада 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Индия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 IMDb