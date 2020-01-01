Рубеж: Внутренняя осада (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Рубеж: Внутренняя осада. Сезон 1. Серия 7
Рубеж: Внутренняя осада
1-й сезон
7-я серия
7.42020, Avrodh: The Siege Within
Боевик, Военный18+

О сериале

Реальная история о подготовке и проведении индийскими вооруженными силами точечного удара по ракетным стартовым площадкам, расположенным вдоль Линии контроля между Пакистаном и Индией. Пакистанские террористы нападают на индийскую военную базу в городе Ури, в результате погибают 17 солдат. В ответ на это Индия начинает готовить операцию, которая должна ударить по ключевым военным объектам Пакистана. Это требует тщательно выверенных действий – раньше страна никогда не решалась на подобные атаки. Как проходила эта операция, расскажет сериал «Рубеж: Внутренняя осада», доступный онлайн на Wink.

Страна
Индия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.7 IMDb