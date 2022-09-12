Рубеж: Внутренняя осада (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Реальная история о подготовке и проведении индийскими вооруженными силами точечного удара по ракетным стартовым площадкам, расположенным вдоль Линии контроля между Пакистаном и Индией. Пакистанские террористы нападают на индийскую военную базу в городе Ури, в результате погибают 17 солдат. В ответ на это Индия начинает готовить операцию, которая должна ударить по ключевым военным объектам Пакистана. Это требует тщательно выверенных действий – раньше страна никогда не решалась на подобные атаки. Как проходила эта операция, расскажет сериал «Рубеж: Внутренняя осада», доступный онлайн на Wink.

