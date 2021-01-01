Рубашка навыпуск против заправленной | 3 правила по заправке
Wink
Сериалы
Real Men Real Style Russian
1-й сезон
Рубашка навыпуск против заправленной | 3 правила по заправке

Real Men Real Style Russian (сериал, 2021) сезон 1 серия 480 смотреть онлайн

5.82021, Рубашка навыпуск против заправленной | 3 правила по заправке
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Официальный русскоязычный перевод канала "Real Men Real Style". Господа, Вы попали на один из топовых каналов по мужскому стилю! Здесь Вы получите советы и научитесь тому, как правильно подбирать одежду, с чем ее сочетать, как уместно выглядеть в различных ситуациях, как общаться. Будут раскрыты темы по уходу за телом и лицом мужчин, по правильному бритью и многое другое.

Жанр
Блог
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг