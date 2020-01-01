11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Рождение политического плюрализма
11 класс. История России
Перестройка. 1985 - 1991 гг
Рождение политического плюрализма

На уроке мы найдем ответы на следующие вопросы: как развитие демократии и становление политического плюрализма в СССР вылилось в кризис существования самого СССР? Была ли виновата в этом политика гласности и что стало причиной обострения национальных конфликтов в союзных республиках?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

