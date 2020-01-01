11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

На уроке мы найдем ответы на следующие вопросы: как развитие демократии и становление политического плюрализма в СССР вылилось в кризис существования самого СССР? Была ли виновата в этом политика гласности и что стало причиной обострения национальных конфликтов в союзных республиках?



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Рождение политического плюрализма 9 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.