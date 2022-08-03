Рождение мафии: Нью-Йорк (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.12015, The Making of the Mob
Криминал, Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе с семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Документальный
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb