WinkСериалыИзолента Live1-й сезонРоссийское кино, политика, сатира, Голливуд и благотворительные проекты в ИЗОЛЕНТА live #402
Изолента Live (сериал, 2021) сезон 1 серия 402 смотреть онлайн
4.62021, Российское кино, политика, сатира, Голливуд и благотворительные проекты в ИЗОЛЕНТА live #402
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Изолента Live рассказывает как воспринимать новости правильно, чтобы вы не паниковали и жили в удовольствие. И как воспринимать историю правильно, чтобы вас было невозможно ввести в заблуждение.