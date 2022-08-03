WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в 1825–1855 гг.Российская культура первой половины XIX в.
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 7 смотреть онлайн
6.52020, Российская культура первой половины XIX в.
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тема видеоурока Российская культура первой половины XIX в.. Учащиеся знакомятся с основными для того периода достижениями в искусстве, литературе, архитектуре, науке узнают, почему этот временной отрезок назван золотым веком русской культуры.
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