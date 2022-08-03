Тема видеоурока Российская культура первой половины XIX в.. Учащиеся знакомятся с основными для того периода достижениями в искусстве, литературе, архитектуре, науке узнают, почему этот временной отрезок назван золотым веком русской культуры.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

