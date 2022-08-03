Российская культура первой половины XIX в.
Wink
Детям
10 класс. История России
Россия в 1825–1855 гг.
Российская культура первой половины XIX в.

10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 7 смотреть онлайн

6.52020, Российская культура первой половины XIX в.
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тема видеоурока Российская культура первой половины XIX в.. Учащиеся знакомятся с основными для того периода достижениями в искусстве, литературе, архитектуре, науке узнают, почему этот временной отрезок назван золотым веком русской культуры.

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Жанр
Образовательные
Время
20 мин / 00:20

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