Проект, раскрывающий исторические факты о дипломатических победах, ключевых событиях с точки зрения дипломатии и то, как на протяжении веков отстаивались и защищались интересы России. Большой упор в рассказе делается на деятельность выдающихся дипломатов, о которых расскажут известные историки и другие эксперты. Создатели проекта охватили огромный исторический период — от истоков образования государства русов, крещения Руси и до конца советской эпохи.

