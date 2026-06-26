Российская дипломатия. Сезон 1. Серия 13
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Российская дипломатия
1-й сезон
13-я серия
2023, Российская дипломатия. Сезон 1. Серия 13
Документальный12+

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Российская дипломатия (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Проект, раскрывающий исторические факты о дипломатических победах, ключевых событиях с точки зрения дипломатии и то, как на протяжении веков отстаивались и защищались интересы России. Большой упор в рассказе делается на деятельность выдающихся дипломатов, о которых расскажут известные историки и другие эксперты. Создатели проекта охватили огромный исторический период — от истоков образования государства русов, крещения Руси и до конца советской эпохи.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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