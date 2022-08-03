8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. История РоссииРоссия во второй половине XIX векаРоссия во всемирной истории XIX в.
О сериале
На этом уроке мы рассмотрим место России в мировой истории XIX века. Подытожим основные изменения, произошедшие с Россией за все столетие в области внешней и внутренней политики и экономическом развитии страны. Вспомним основные реформы, проведенные властью во всех областях жизни, приведшие Россию к бурному росту промышленного производства.
