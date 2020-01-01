10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

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На этом видеоуроке все желающие смогут получить представление о теме Россия в конце XVI начале XVII в. Борис Годунов. В ходе занятия учитель расскажет о смерти Ивана Грозного, который оставил двух малолетних сыновей, один из которых (Федор Иванович) успел провести на престоле 14 лет и вывести на ис�торическую арену брата своей жены Бориса Годунова.



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