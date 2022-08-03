WinkДетям7 класс. История РоссииРоссия при Петре IРоссия на рубеже веков. Начало правления Петра I
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
5.72020, Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На сегодняшнем занятии вы узнаете о событиях, произошедших в конце XVII в., о начале изменений в России при ПетреI.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!