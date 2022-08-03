7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I
Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I

О сериале

На сегодняшнем занятии вы узнаете о событиях, произошедших в конце XVII в., о начале изменений в России при ПетреI.

